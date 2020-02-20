В Ишиме назначили нового прокурора

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:21:15+03:00

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В Ишиме назначен новый прокурор. Им стал старший советник юстиции Сергей Антушев. Приказ о его назначении подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Сергей Федорович родился в 1980 году в селе Буньково Упоровского района. В 2001 году он успешно закончил обучение в Тюменском юридическом институте.

На службу в прокуратуру пришел в 2002 году после работы в органах внутренних дел. Трудился следователем, заместителем прокурора Упоровского района, прокурором Армизонского района. С 2012 года возглавлял прокуратуру Омутинского района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей мужчину неоднократно поощрял прокурор Тюменской области. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Прежний прокурор Евгений Кондрашкин назначен прокурором Калининского округа Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU