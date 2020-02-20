Заболел ребенок? Рассказываем о том, на какую выплату можно рассчитывать родителям

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:39:40+03:00

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ФСС сообщает, что оплата зависит от того, какого возраста ребенок. Например, если ребенку меньше 7 лет, то оплачивается не больше 60 календарных дней больничного за год; если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней за каждое заболевание, но не больше 45 дней за год; если ребенок старше 15 лет, то родители могут рассчитывать на оплату 7 календарных дней по каждому случаю болезни и максимум 30 дней в год.

Что примечательно, воспользоваться больничным может каждый из родителей. То есть с ребенком от 7 до 15 лет может рассчитывать на больничный в 45 дней как мама, так и папа или другой родственник, который непосредственно ухаживал за ребенком. К тому же в ФСС пояснили, что если в семье несколько детей, то срок на больничном действует на каждого ребенка в семье по отдельности.

– Тема пособий по уходу за больным ребёнком очень волнует тюменских родителей, поэтому на сайте интернет-проекта «Детки!» мы проводим онлайн-конференцию, в рамках которой вы уже сейчас можете задать интересующие вас вопросы, перейдя по этой ссылке, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Что касается суммы выплат, то она во многом зависит от места и режима лечения ребенка. При лечении в больнице, то есть ребенок находится на стационарном лечении и ему необходим уход родителей, пособие выплачивается за все дни болезни в таком же размере, как и при болезни родителя, исходя из стажа. При лечении в домашних условиях пособие выплачивают за первые 10 дней в том же размере, как если бы родитель взял больничный себе, за следующие дни лечения дома – 50% от среднего заработка родителя.

Если у ребенка тяжелое заболевание, то сроки оплаты продлеваются. Например, при уходе за больным ребенком-инвалидом до 18 лет больничный оплачивается за весь период лечения, но не более 120 дней в год.