2020-02-20T13:41:28+03:00
Общество

Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня

Такое решение вынесли для удобства зрителей «Битвы на Туре»
Вадим Бегун
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Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня.Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени многоуровневая парковка на набережной станет бесплатной. Правда, всего на три дня – с 22 по 24 февраля.

По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, решение принято для удобства зрителей «Битвы на Туре» и «#СпецоперацияЛед». Мероприятия пройдут на набережной в предстоящие выходные, 22 и 23 февраля.

Напомним, что на парковках, расположенных на улицах Республики, Герцена, Первомайской, по выходным и праздничным дням, а также в будни с 19.00 до 7.00 по местному времени за размещение транспортных средств плата не взимается.

По всем вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Ранее тюмецам рассказали, где можно припарковать свой автомобиль у набережной в День защитника Отечества, 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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