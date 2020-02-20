Бизнес-омбудсмен оценила объем «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:40:03+03:00

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Больше всего обращений от малого бизнеса на сегодняшний день поступает в адрес налоговых органов, признала уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, выступая сегодня на брифинге в честь «Единого дня отчетности».

– Это объяснимо, потому что все без исключения предприниматели должны платить налоги, отчитываться, поэтому и во взаимоотношениях с этим ведомством больше всего вопросов, – пояснила она. По ее словам, институт уполномоченного будет выступать с инициативой возврата прежней системы единого социального налога.

– Она вполне устраивала малый бизнес, когда НДФЛ был 13 и ЕСН 14 процентов. Но сегодня суммарно отчисления от зарплаты составляют уже 43 процента. Это непосильная нагрузка на небольшие предприятия. Ни для кого не секрет, что по этой причине процентов 80 зарплат в малом и среднем бизнесе выплачиваются в конвертах. Если вернут схему, которая существовала до 2010 года, предприниматели вздохнут, возрастут налоговые поступления. Мы говорим об этом уже три года, но только сейчас всерьез обсуждается вероятность того, что инициатива будет услышана на федеральном уровне, – сказала Невидайло.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко добавил, что вопросы к УФНС связаны прежде всего не с работой самого ведомства, а с требованиями налогового законодательства, которое старается во многом идти навстречу налогоплательщикам.

– Эта служба демонстрирует открытость и готовность к диалогу. В феврале мы совместно провели большое совещание по новеллам в налоговом законодательстве, на котором предприниматели получили от управления ФНС многие ответы на свои самые острые вопросы. Это дорога с двусторонним движением, – заметил Кузьменко, добавив, что в большинстве регионов проблемы малого бизнеса схожи.

– Мы анализировали положение дел по Уральскому округу, безусловно, где-то есть свои нюансы. Но в целом сложности одни и те же: это трудности с доступом к источникам финансирования, проблемы с размещением нестационарных объектов и тому подобное, – сказал главный федеральный инспектор.

«Единый день отчетности», организованный региональным институтом уполномоченного по правам предпринимателей, впервые состоялся сегодня в Тюменском технопарке. В консультациях и обсуждении проблем предпринимателей приняли участие представители 30 учреждений и органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, участвующих в контрольно-надзорной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Среди них прокуратура, Росгвардия, налоговая и таможенная службы, Роспотребнадзор, пенсионный фонд, МЧС, УФАС, Росреестр, Росприроднадзор, Роскомнадзор, Госжилинспекция, управление ветеринарии и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU