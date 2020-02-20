2020-02-20T15:17:58+03:00
Экономика

Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей

По мнению бизнес-сообщества, это следствие открытости органов власти к диалогу с предпринимателями
Есен Абилькенов
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Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей. Фото - Иван Горбунов.Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей. Фото - Иван Горбунов.
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По итогам 2019 года Тюменская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, где зарегистрирован рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

– На 440 субъектов за год у нас стало больше. Во всех остальных регионах динамика отрицательная. Думаю, одной из причин такого результата является открытость органов власти Тюменской области к диалогу с предпринимательством, – отметила уполномоченный.

При этом одной из главных претензий предпринимателей к органам власти остаются постоянные изменения законодательства.

– Как правило, эти изменения не в пользу бизнеса. Предприниматели попросту не успевают адаптироваться к новым требованиям и даже уследить за ними. Хотелось бы, чтобы в этой части хотя бы на какое-то время появилась стабильность. Мы сейчас работаем в этом направлении, рассматриваем различные инициативы, – сказала уполномоченный.

Она напомнила, что ранее ряд региональных инициатив по облегчению жизни малого предпринимательства уже был одобрен на федеральном уровне.

– В свое время еще губернатор Владимир Якушев выдвинул инициативу о введении патентов для самозанятых. Мы долго работали над ее реализацией, зато теперь новый принцип уплаты налога на вмененный доход, принятый на федеральном уровне, наконец-то заработал. И сегодня мы проводим семинары для тех, кто намеревается стать самозанятыми. В результате, по последним данным, в нашем регионе в этом статусе зарегистрировалось уже 2400 человек, – рассказала Невидайло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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