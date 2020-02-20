2020-02-20T13:06:34+03:00
Политика

Артем Березкин: «Молодежную политику надо закрепить на законодательном уровне»

Мужчина выступает за поправку в Конституции РФ
Вадим Бегун
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Тюменец предложил закрепить на законодательном уровне молодежную политику. Фото - pixabay.com.Тюменец предложил закрепить на законодательном уровне молодежную политику. Фото - pixabay.com.
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Ведущий менеджер управления молодежной политики ТюмГУ Артем Березкин считает, что в Тюмени следует провести общественные обсуждения поправки о молодежной политике. В настоящее время тема поправок в главный документ страны одна из актуальных.

– Молодежная политика должна быть закреплена на законодательном уровне. В каждом регионе есть свои акты, которые определяют возраст молодежи и другие аспекты молодежной политики. Хотелось бы, чтобы это было закреплено в едином документе, который бы распространялся на территории всей Российской Федерации, – рассказал Артем Березкин.

Мужчина считает, что в той поправке, которая была одобрена рабочей группой на текущий момент, нет формулировки «молодежная политика», есть другое понятие – «гарантия поддержки молодежи». По его мнению, очень важно подойти к вопросу с точки зрения формулировок, чтобы не возникало недопониманий.

Напомним, что на заседании с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию председатель Российского союза сельской молодежи, член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина предложила закрепить в Конституции России термин «молодежная политика», что «позволит обозначить ее значимость в воспитании и работе с молодежью в образовательных, научных, культурных и спортивных организациях». Президент Владимир Путин согласился с ней, отметив, что это правильная идея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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