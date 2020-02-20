Тюменский инвалид Андрей Романов потерял поддержку своих «коллег»

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени закончилась неудачей попытка вывести инвалидов на протест. Как оказалось, после скандала на рабочей группе Андрей Романов потерял поддержку своих «коллег» и они проигнорировали его акцию.

Стоит отметить, что на рабочей группе было обращено внимание на то, что у инвалида второй группы Андрея Романова есть три автомобиля, якобы он действует из корысти, а не ради общего дела.

Также люди с ограниченными способностями обвиняют его в том, что он не коренной житель и поэтому не знает, как обстоят дела в области. На встрече сам Романов заявил, что он не выступает от лица всех инвалидов, и, потеряв поддержку, обратился за ней к многодетным семьям.

Акцию, на которую пришли порядка двадцати человек, Романов провел у памятника Ленина. Инвалидов на ней практически не было. В основном люди требовали земельные участки для многодетных семей, пишет «Вслух.ру».

.

ИСТОЧНИК KP.RU