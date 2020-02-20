20 Февр. 2020 2020-02-20T13:04:22+03:00

Полиция Тюмени проводит проверку в связи с гибелью кота, с которого живьем содрали кожу. Фото - группа помощи бездомным животным «ЖиВи».

Животное безуспешно пытались спасти на протяжении двух суток

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Тюменская полиция проводит проверку по факту гибели кота, с которого живодеры содрали кожу. Животное промучалось два дня и скончалось в клинике.

– Назначена проверка. В настоящее время участковый опрашивает местных жителей, чтобы восстановить картину произошедшего. Заявление поступило вчера, когда кот еще был жив, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Напомним, что кот без шкуры приполз в один из магазинов на улице Малыгина и забился в угол. Неравнодушные волонтеры забрали его и определили в клинику. К сожалению, покалеченное животное не удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU