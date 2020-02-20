Полиция Тюмени проводит проверку в связи с гибелью кота, с которого живьем содрали кожу
Тюменская полиция проводит проверку по факту гибели кота, с которого живодеры содрали кожу. Животное промучалось два дня и скончалось в клинике.
– Назначена проверка. В настоящее время участковый опрашивает местных жителей, чтобы восстановить картину произошедшего. Заявление поступило вчера, когда кот еще был жив, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
Напомним, что кот без шкуры приполз в один из магазинов на улице Малыгина и забился в угол. Неравнодушные волонтеры забрали его и определили в клинику. К сожалению, покалеченное животное не удалось спасти.
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ИСТОЧНИК KP.RU