2020-02-20T11:14:28+03:00
Общество

Старшеклассникам Юргинского района подарили мотивационную библиотеку

Вадим Бегун
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Старшеклассникам Юргинского района подарили мотивационную библиотеку. Фото - организаторы.Старшеклассникам Юргинского района подарили мотивационную библиотеку. Фото - организаторы.
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Старшеклассникам Юргинского района подарили Мотивационную библиотеку, состоящую из 22 книг формата «нон-фикшн» и современной обучающей литературы. Акция прошла в рамках областной профориентационной программы «Конструктория Pro».

Лариса Аксенова, начальник отдела образования администрации Юргинского района, которой вручили книги для передачи в центральную библиотеку села, пообещала, что уже через несколько дней книги будут доступны школьникам, а многие обучающие пособия, например, по тайм-менеджменту или эмоциональному интеллекту, интересно почитать и взрослым.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

В 2020 году проект пройдет в девяти муниципальных образованиях Тюменской области и даст возможность задуматься о будущей профессии и о том, какие навыки для неё необходимо тренировать, более чем трём тысячам сельских подростков.

– Современный работодатель оценивает потенциального сотрудника по шкале, состоящей в среднем из 50 различных навыков, – рассказывает организатор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. – Мы хотим, чтобы дети как городов, так и сельских поселений области были подготовлены к тому, что ожидает их при выборе профессии. Поэтому мы в игровой форме знакомим их с теми инструментами, которые помогут выявить или развить необходимые в работе навыки.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Поэтому проект «Конструктория Pro» направлен на то, чтобы в формате игры с помощью конструкторов с различным типом соединений, а также командной работы и специальных «Карт будущих профессии», школьники 7-9 классов могли протестировать себя, оценить свои способности, сильные и слабые стороны, задуматься над тем, что необходимо доработать, чтобы стать успешным в выбранной профессиональной отрасли. За 2019-2020 годы в проекте смогут принять участие все сельские старшеклассники юга области.

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