20 Февр. 2020 2020-02-20T11:42:00+03:00

Прокуроры развели тюменку и мигранта, который женился ради прописки. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени по иску прокуратуры суд признал фиктивным брак, который мигрант из Таджикистана заключил с целью незаконной легализации в России. Мужчина вовсе не собирался создавать семью.

В местной прокуратуре сообщили, что в августе 2018 года 29-летний мигрант зарегистрировал брак с 31-летней женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание.

– Согласно Федеральному закону, иностранцу, состоящему в браке с гражданкой Российской Федерации, имеющей место жительства в России, РВП может быть выдано без учета квоты, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, прокуроры обратились в Калининский районный суд Тюмени с иском о признании брака недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил иск.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что областном центре суд признал фиктивным брак, который мигрант заключил, чтобы легализовать свое пребывание в России. Мужчина вовсе не намеревался создавать семью с женщиной, которая старше его на 19 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU