В Тюменской области мужчина похитил поросенка, решив отведать свинины

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:14:36+03:00

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В Тюменской области селянин похитил поросенка. Позже животное оказалось в кастрюле, а его хозяин – в полиции.

– Выяснилось, что злоумышленник проживал на ферме жителя села Покровское и помогал ему по хозяйству. В день происшествия фигурант решил сварить себе ужин, для этого он взял молодого поросенка и зарезал его. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил хозяину фермы о том, что животное пропало, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ущерб составил 3 500 рублей. Селянин тут же обратился в полицию. Стражи порядка установили причастность 33-летнего мужчины к краже, его задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время свою вину он признал, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU