Около дома на тюменском Мысу обнаружили труп мужчины

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:46:46+03:00

Около дома в тюменском Мысу обнаружили труп мужчины. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени прохожий обнаружил труп мужчины, который лежал около дома на улице Ершова. Следователи разберутся в смерти человека.

– Сообщение об обнаружении поступило в 6.24 во второй отдел полиции. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Осмотр показал, что внешние признаки насильственной смерти отсутствуют, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что личность человека пока не установлена, на вид ему около пятидесяти лет. Причину смерти установит Следственный комитет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в лесополосе в районе Тобольского тракта местный житель обнаружил тело мужчины. Он сообщил об этом автоинспекторам.

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ИСТОЧНИК KP.RU