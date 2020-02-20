Около дома на тюменском Мысу обнаружили труп мужчины
В Тюмени прохожий обнаружил труп мужчины, который лежал около дома на улице Ершова. Следователи разберутся в смерти человека.
– Сообщение об обнаружении поступило в 6.24 во второй отдел полиции. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Осмотр показал, что внешние признаки насильственной смерти отсутствуют, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве уточнили, что личность человека пока не установлена, на вид ему около пятидесяти лет. Причину смерти установит Следственный комитет.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре в лесополосе в районе Тобольского тракта местный житель обнаружил тело мужчины. Он сообщил об этом автоинспекторам.
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ИСТОЧНИК KP.RU