2020-02-20T09:56:04+03:00
Общество

В тюменском магазине продавали апельсины с мухами внутри

Для жизни человека они опасности не представляют
Вадим Бегун
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В тюменском магазине продавали апельсины с мухами внутри. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.В тюменском магазине продавали апельсины с мухами внутри. Фото - управление Россельхознадзора по Тюменской области.
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В одном из тюменских магазинов продавали апельсины с личинками. Их купила местная жительница и отнесла в Россельхознадзор.

Тюменская фитосанитарная испытательная лаборатория провела исследования личинок. Оказалось, что это средиземноморская плодовая муха – один из наиболее опасных и вредоносных видов карантинных объектов.

– Муха повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата и еще более 200 видов растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов, – рассказали в пресс-службе Россельхознадозора по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что такая муха обитает в 73 странах мира, в том числе в Европе, Средиземноморье, Азии, Африке, Центральной и Южной Америке, Австралии и Океании. Однако для жизни и здоровья человека она опасности не представляет.

Напомним, что ранее тюменская домохозяйка пожаловалась на червивые апельсины, которые она купила в одном из магазинов города. Их она принесла на прием к руководителю Управления Россельхознадзора по Тюменской области Сергею Палевичу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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