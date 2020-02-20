20 Февр. 2020 2020-02-20T09:53:01+03:00

Ребенок пострадал в жесткой аварии на тюменской трассе. Фото - "МегаТюмень".

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В Тобольском районе в минувший вторник, 18 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. На 306-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись автомобили «Киа-Рио» и «Форд-Фокус». Есть пострадавшие.

– Предварительно установлено, что женщина, которая управляла корейской иномаркой, выехала на встречную полосу и столкнулась со вторым автомобилем. Известно, что в результате происшествия пострадала девятилетняя пассажирка «Киа», ее не госпитализировали, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по факту дорожного инцидента проводится административное расследование, обстоятельства происшествия уточняются. В ГИБДД Тобольска водителям настоятельно советуют выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и метеорологические условия, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU