2020-02-20T09:53:01+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в жесткой аварии на тюменской трассе

Обстоятельства происшествия устанавливаются
Вадим Бегун
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Ребенок пострадал в жесткой аварии на тюменской трассе. Фото - "МегаТюмень".Ребенок пострадал в жесткой аварии на тюменской трассе. Фото - "МегаТюмень".
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В Тобольском районе в минувший вторник, 18 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. На 306-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись автомобили «Киа-Рио» и «Форд-Фокус». Есть пострадавшие.

– Предварительно установлено, что женщина, которая управляла корейской иномаркой, выехала на встречную полосу и столкнулась со вторым автомобилем. Известно, что в результате происшествия пострадала девятилетняя пассажирка «Киа», ее не госпитализировали, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по факту дорожного инцидента проводится административное расследование, обстоятельства происшествия уточняются. В ГИБДД Тобольска водителям настоятельно советуют выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и метеорологические условия, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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