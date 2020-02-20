2020-02-20T09:13:40+03:00
Здоровье

Тюменские врачи прооперировали мужчину, у которого лопнул мочевой пузырь

Ишимец целых пять лет ходил с трубкой
Вадим Бегун
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Тюменские врачи прооперировали мужчину, у которого лопнул мочевой пузырь. Фото - МСЧ "Нефтяник".Тюменские врачи прооперировали мужчину, у которого лопнул мочевой пузырь. Фото - МСЧ "Нефтяник".
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В тюменской клинике провели уникальную операцию 70-летнему ишимцу, у которого пять лет назад лопнул мочевый пузырь. Тогда местным специалистам удалось сохранить жизнь мужчине, однако мочеиспускание было нарушено, и он все время ходил со специальной трубкой. Это доставляло пенсионеру немало хлопот.

В медико-санитарной части «Нефтяник» пациенту выполнили пластику уретры. Докторам пришлось постараться, чтобы вернуть мочеиспускательный канал в нормальное состояние – он был сильно сужен. Операция прошла успешно, и пожилой человек наконец попрощался с цистостомой.

– Современная медицина направлена не только на излечение от заболевания, но и на сохранение высокого качества жизни. Поэтому специалисты наши всегда стараются оказать помощь, способную обеспечить пациенту максимальную физиологичность и естественность всех функций его организма, – сообщила пресс-секретарь МСЧ «Нефтяник» Елена Леушина.

Она также добавила, что лечащим врачом пожилого ишимца был Владимир Новоселов – главный уролог Тюменской области, заведующий урологическим отделением № 2 больницы «Нефтяник».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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