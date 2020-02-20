Погода на 20 февраля в Тюмени: все так же тепло

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:41:17+03:00

В Тюмени все так же тепло. Фото: Вадим Бегун

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 20 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утренний мелкий снег закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 1–2 градуса, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут два градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» – будет холодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU