Тоболячка устроила в своем доме приют для бомжей

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:43:25+03:00

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В Тобольске женщина устроила из своего дома приют для бомжей. К тому же на жилплощади горожанка фиктивно прописала иностранцев.

Сотрудники тобольского отдела по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет 14 иностранных граждан. Иностранцы в жилом доме не проживают, это является нарушением российского законодательства.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий установлена собственница дома. 40-летнюю тоболячку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что женщина в доме также организовала приют для бездомных, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемая свою вину признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU