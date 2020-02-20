В Тюмени выберут самую креативную красавицу с длинной косой

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:45:32+03:00

На конкурс приглашаются школьницы от 7 до 16 лет

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В Тюмени определят самую креативную красавицу с длинной косой. В ДК «Водник» 7 марта состоится конкурс «Коса – девичья краса».

Организаторы приглашают к участию учащихся школ Тюмени в возрасте от 7 до 16 лет. Заявки необходимо подавать в одну из возрастных категорий: 7 – 11 и 12 – 16 лет. 24 февраля на отборочном туре, когда конкурсантки представят визитную карточку, будет отобрано не более 10 – 12 финалисток.

– К финалу участницы должны подготовить визитную карточку с песней, стихотворением, сказкой, былиной или танцем в стилизованном русском костюме, показать изготовленные вручную украшения для волос. Завершится мероприятие творческим конкурсом – презентацией оригинальной прически и дефиле, – рассказали в ДК «Водник».

Жюри определит победительницу в каждой возрастной категории. Финалисток конкурса «Коса – девичья краса» наградят дипломами и памятными призами.

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ИСТОЧНИК KP.RU