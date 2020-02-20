Пьяного вахтовика, который предложил полицейскому взятку, сняли с поезда в Тюмени

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:47:04+03:00

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Пассажир поезда Нижневартовск – Астрахань пытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, чтобы тот не составлял административный протокол. Дело в том, что мужчина распивал спиртное прямо в вагоне, пока его не доставили в служебное купе.

– В ходе составления протокола нарушитель предложил сотруднику полиции взятку в тысячу рублей, чтобы он отложил ручку. Страж порядка отказался от взятки и незамедлительно сообщил о происшествии руководству, – рассказала пресс-секретарь Тюменского линейного отдела МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Злоумышленника сняли с поезда на станции Тюмень и доставили в транспортную полицию. Позже стало известно, что 50-летний мужчина следовал в поезде домой в село Терменево Республики Башкортостан из северного города Пыть-Ях, где работает вахтовым методом. В отношении него возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU