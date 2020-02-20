Тюменцы дали рекомендации по доработке приложений «Образование 72», «Медицина 72» и «Транспорт 72»

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:42:27+03:00

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В Тюмени прошла фокус-группа по мобильным приложениям правительства Тюменской области. Участники дали положительную оценку мобильным сервисам «Образование 72», «Медицина 72» и «Транспорт 72», сделав несколько замечаний.

По информации Регионального информационно-образовательного центра, родители, пользующиеся приложением «Образование 72», хотели бы, чтобы на телефон приходили push-уведомления об отсутствии на уроке ребенка, об актировках и карантине в школе. А еще им удобнее обращаться с вопросами по работе приложения напрямую к техническому специалисту.

– В «Транспорт 72» участники предложили на карту наносить информацию о пробках, неработающих светофорах и авариях. Сейчас эта информация есть в приложении, но в разделе «Новости». Рекомендации по «Медицине 72» – добавить возможность записи в электронную очередь на текущий день. Сейчас функционал позволяет записаться не ранее, чем на следующий день. Кроме того, многие хотят видеть в приложении возможность записи по фамилии врача, – рассказали в ведомстве.

Все замечания и рекомендации участников будут переданы разработчикам для улучшения работы мобильных приложений.

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ИСТОЧНИК KP.RU