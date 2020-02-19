«Эти люди – герои!»: Анна Попова – о сотрудниках санатория «Градостроитель»

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:11:38+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала героями сотрудников санатория «Градостроитель». Именно в этом медицинском учреждении находились на карантине эвакуированные из Китая россияне и граждане СНГ.

«Я бы хотела сказать, что эти люди – герои. То, что они сделали – это крайне важно для страны и для тех людей, с которыми они находились в течение двух недель, обеспечивая максимальный комфорт, максимальную заботу и неустанное медицинское наблюдение», – приводит слова главного государственного санитарного врача России оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также глава Роспотребнадзора поблагодарила и губернатора Тюменской области Александра Моора. По мнению Анны Поповой, то, «как это было организовано и как это было сделано, – это в самом деле самый высокий уровень обеспечения биологической безопасности и обеспечения качественного пребывания людей в столь непростых условиях».

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ИСТОЧНИК KP.RU