2020-02-19T17:38:23+03:00
Здоровье

«Сила Тюменской области – в людях»: Александр Моор наградил врачей и персонал «Градостроителя»

Медики две недели работали с эвакуированными из Китая россиянами
Вадим Бегун
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Александр Моор наградил врачей и персонал «Градостроителя». Фото со странички Александра Моора.Александр Моор наградил врачей и персонал «Градостроителя». Фото со странички Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор наградил и поблагодарил врачей и персонал обсервационного госпиталя «Градостроитель». Медики две недели провели на базе медицинского учреждения.

«За время карантина я увидел сплоченность, взаимопомощь, самоотверженность и неравнодушие каждого, кто добровольно вызвался помочь. Я горжусь каждым из тех, кого сегодня смогу поблагодарить лично», – сообщил губернатор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам Александра Моора, «впереди нас могут ждать разные трудности, но я уверен, что с такой командой мы все их преодолеем, ведь сибиряки своих не бросают».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области поблагодарил коллектив тюменского госпиталя «Градостроитель», где две недели в карантине находились эвакуированные из Китая россияне. Слова благодарности Александр Моор адресовал и другим лицам, причастным к этой истории.

Александр Моор наградил врачей и персонал Градостроителя ..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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