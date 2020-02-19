2020-02-19T15:41:58+03:00
Общество

Мосты Тюмени проверят на прочность

Всего обследуют пять сооружений
Вадим Бегун
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Мосты Тюмени проверят на прочность.Мосты Тюмени проверят на прочность.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени ищут подрядчика для диагностики и статистических испытаний городских мостов. К тому же выигравшей лот организации нужно разработать решения по устранению выявленных дефектов.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что в Тюмени обследуют мосты через протоку озера Оброчное на улице Дамбовской, через протоку и водоводы по этой же улице, через Парфеновскую протоку в створе улицы Щербакова, через Госпаровскую в створе улицы Профсоюзной и через протоку озера Алебашево.

Подрядчику предстоит выявить дефекты, которые снижают грузоподъемность, долговечность и безопасность мостов. Организации надо будет определить толщину слоев дорожной одежды, замерить русло, ширину и глубину водотока, а также скорость течения.

Все эти работы должны быть проведены в течение восьмидесяти дней. Начальная цена контракта – 4 миллиона 496 тысяч рублей. Аукцион пройдет 2 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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