2020-02-19T15:02:28+03:00
Общество

Светлана Ярославова прокомментировала инициативу о запрете отчуждения российских территорий

По мнению общественника, вопрос подняли очень своевременно
Есен Абилькенов
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Светлана Ярославова прокомментировала инициативу о запрете отчуждения российских территорий. Фото: скриншот с видеоСветлана Ярославова прокомментировала инициативу о запрете отчуждения российских территорий. Фото: скриншот с видео
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Общественный деятель, социолог, публицист, футуролог, директор Центра изучения гражданских инициатив, одна из многолетних лидеров Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова поделилась мнением по поводу предложения закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

– Я полностью согласна с такой инициативой. Россия всегда была собирательницей земель. Это была историческая миссия нашей страны. С этими процессами связано множество войн и потерь. В свое время очень болезненно многими был воспринят распад Советского Союза, поскольку за пределами страны оказалась значительная часть русскоязычного населения, а также те народы, которые близки России и по духу, и по культуре. Это стало серьезным ударом для нашей системы ценностей и тех принципов государственности, которые формировались еще со времен Петра I, – рассказывает общественник.

Она подчеркнула, что внутри страны есть некоторые категории и группы, у которых могут возникать искушения относительно отчуждения каких-либо территорий.

– На одном из заседаний Тюменского когнитивного центра проектирования будущего мы обсуждали с экспертами вопрос целостности российского государства, вероятности его распада и того, при каких условиях это может произойти. Ведь когда-то и развал СССР никто не мог предположить. Все эксперты единодушно говорили о колоссальной важности сохранения целостности и неделимости страны. При этом часть из них выразила опасения в связи с сепаратистскими настроениями в ряде территорий и в среде отдельных групп. Так что это безусловно актуальный вопрос, и очень важно, что сейчас он был поднят на заседании рабочей группы, – подчеркнула Ярославова.

Инициативу озвучил известный актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Он призвал закрепить запрет не только на отчуждение территорий России, но даже на ведение переговоров по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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