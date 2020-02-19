2020-02-19T12:21:27+03:00
Дом. Семья

В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию

Собака сменила будку на вольер
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию. Фото - УМВД по Тюменской области.В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию. Фото - УМВД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени полицейский приютил у себя дома служебную собаку Асторию Блэк Виктори, которая прослужила в кинологической службе восемь лет. Немецкая овчарка, которая прошла обучение по профилю «Обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», теперь живет в свободном вольере.

Всю свою жизнь Керри, как называет ее старший инспектор – кинолог Петр Колосов, охраняла общественный порядок и несла службу наравне с мужчиной, заступая на суточные дежурства.

– В профессионализме собаки ее напарник уверен, ведь у Керри большой опыт. Она многократно выезжала в служебные командировки, работала на чемпионате мира по футболу в Саранске и Москве, а также несла службу на Северном Кавказе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Теперь же овчарка отправилась на заслуженный отдых. Она сменила служебную будку на свободный вольер и проживает дома у своего напарника Петра Колосова.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будет работать тюменская Кадастровая палата в День защитника Отечества 2020 года
В тюменском кафе нашли нелегалов
В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию
Спорткомплекс с бассейном появится в спальном районе Тюмени
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Тюменец «заминировал» административное здание на улице 50 лет Октября
Тюменцы стали более взвешенно брать потребительские кредиты
В деревне Ушаково строят школу с пандусом
Тюменец предлагал мужчинам совместный поход в театр за их счет
В Тюмени появятся теплые остановки с интернетом и зарядкой для телефона
У тюменского должника арестовали эксклюзивную мебель, дорогую иномарку и бильярд
В Тюмени обрезают деревья, стоящие вдоль дорог
Женщина погибла в страшной аварии на тюменской трассе