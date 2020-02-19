19 Февр. 2020 2020-02-19T12:21:27+03:00

В Тюмени служебная овчарка поселилась дома у напарника после выхода на пенсию. Фото - УМВД по Тюменской области.

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В Тюмени полицейский приютил у себя дома служебную собаку Асторию Блэк Виктори, которая прослужила в кинологической службе восемь лет. Немецкая овчарка, которая прошла обучение по профилю «Обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», теперь живет в свободном вольере.

Всю свою жизнь Керри, как называет ее старший инспектор – кинолог Петр Колосов, охраняла общественный порядок и несла службу наравне с мужчиной, заступая на суточные дежурства.

– В профессионализме собаки ее напарник уверен, ведь у Керри большой опыт. Она многократно выезжала в служебные командировки, работала на чемпионате мира по футболу в Саранске и Москве, а также несла службу на Северном Кавказе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Теперь же овчарка отправилась на заслуженный отдых. Она сменила служебную будку на свободный вольер и проживает дома у своего напарника Петра Колосова.

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ИСТОЧНИК KP.RU