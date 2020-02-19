В Тюмени обрезают деревья, стоящие вдоль дорог

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:03:42+03:00

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В Тюмени на улице 50 лет Октября начали обрезать деревья, которые растут вдоль дорог. Эта улица является одной из основных транспортных магистралей областного центра, поэтому растения, произрастающие на ней, испытывают большую нагрузку: здесь шумно, пыльно и много загрязняющих атмосферу веществ, выбрасываемых транспортом.

– Работы выполняет специализированная профессиональная бригада. Мы проводим достаточно жесткий отбор подрядных организаций на стадии заключения контракта. За поврежденные деревья виновные привлекаются к ответственности. В случае их гибели выплачивается компенсация, на которую высаживаются новые зеленые насаждения, – сообщил директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов.

По его словам, основная задача заказчика – проводить за растениями надлежащий уход, поддерживать их жизнь и здоровье.

– Мы подходим к каждому дереву индивидуально. Они могут быть разного возраста и вида, соответственно, требуют разного вида обрезки, – делится Сергей Нефедов.

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ИСТОЧНИК KP.RU