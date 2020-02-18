2020-02-18T19:36:04+03:00
Происшествия

Под Тюменью при столкновении пяти иномарок погиб один и пострадали пять человек

На месте ДТП работают экстренные службы
Алена Кульмухаметова
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Под Тюменью при столкновении пяти иномарок погиб один и пострадали пять человек. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"Под Тюменью при столкновении пяти иномарок погиб один и пострадали пять человек. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"
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Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером под Тюменью рядом с поселком Боровский.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что столкнулись легковушки Chevrolet, Kia, Hyundai, Toyota и автомобиль неустановленной марки. По предварительной информации, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу. Один человек погиб на месте ДТП, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина подтвердила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» информацию о пострадавших.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 17.56, первая бригада прибыла на место в 18.04. Всего работало три бригады медиков, – пояснила она. – На месте ДТП констатирована смерть одного участника аварии. Пятеро пострадавших сейчас доставляются в ОКБ № 2. По предварительным данным, состояние одного оценивается как тяжелое, троих – средней степени тяжести и у одного легкая травма пальца. Им предстоит комплексная диагностика на этапе приемного отделения, осмотр мультидисциплинарной бригадой и дальнейшее оказание помощи в зависимости от результатов осмотра. Очевидцы сообщают, что погиб один человек из автомобиля с госномером 45 региона. Два человека оказались зажатыми в искореженных автомобилях.

Добавим, что на месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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