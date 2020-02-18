Жители тюменского района остались без горячей воды из-за повреждения тепломагистрали

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:01:02+03:00

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В Тюмени сегодня, 18 февраля, жители домов в районе Дома Обороны остались без отопления и горячей воды. Виной тому стало повреждение тепловой магистрали.

Без тепла остались дома на улицах Луначарского, Полярной, Льва Толстого, Ямской, Садовой, Казанской и Полевой. Всего «пострадали» жители около ста домов.

Также стало известно, что в результате коммунальной аварии без горячей воды остались строительный институт ТИУ, школа №38 на улице Садовой и детский сад №55 на Казанской.

Из информации, размещенной на сайте Урало-Сибирской тепло-энергетической компании, следует, что тепло и вода в дома поступит к 8.00 завтра, 19 февраля.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что сегодня, 18 февраля, в селе Червишево произошел порыв водопровода в районе улицы Магистральной. Аварийно-ремонтные работы продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU