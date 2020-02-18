2020-02-18T16:24:26+03:00
Происшествия

В тюменском селе прорвало трубопровод

Вода бежит с очень слабым напором
Вадим Бегун
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В тюменском селе прорвало трубопровод. Фото - администрация Тюменского района.В тюменском селе прорвало трубопровод. Фото - администрация Тюменского района.
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Сегодня, 18 февраля, в селе Червишево произошел порыв водопровода в районе улицы Магистральной. Аварийно-ремонтные работы продолжаются.

– На время ремонтных работ ООО «Тюмень Водоканал» снизило давление, в многоквартирных домах вода на верхних этажах отсутствует или бежит с очень слабым напором. Организован подвоз питьевой воды из областного центра, – сообщили в пресс-службе администрации Тюменского района.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время машина с цистерной стоит во дворе дома на улице Строителей, 3. С 17.00 до 18.00 она будет находиться у магазина «Пятерочка» на улице Магистральной.

В администрации заявили, что в настоящее время «Тюмень Водоканал» продолжает аварийно-ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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