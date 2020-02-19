Погода на 19 февраля в Тюмени: в этот раз без осадков
Сегодня, 19 февраля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет 0, +1 градусов, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут два градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–5 метров в секунду.
19 февраля почитается память преподобного Вукола Смирнского. Морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.
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ИСТОЧНИК KP.RU