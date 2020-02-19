2020-02-19T06:22:30+03:00
Происшествия

Полицейские нашли в стиральной машинке ишимца наркотики

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Полицейские нашли в стиральной машинке ишимца наркотики. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Полицейские нашли в стиральной машинке ишимца наркотики. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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В Ишиме полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Местный житель хранил наркотики в необычном месте.

– Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 36-летнего ишимца полимерный пакет, в котором находилось растение. Позже эксперты установили, что изъятое – это марихуана общей массой более пятисот граммов. Наркотик подозреваемый хранил в центрифуге стиральной машины по месту жительства, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Хозяин жилища пояснил, что заготовил траву для личного потребления. Также полицейские изъяли различную посуду и специальные приспособления, которые мужчина использовал для употребления наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За подобное деяние действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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