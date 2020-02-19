В Тюмени в 2020 году пройдут 12 ярмарок вакансий
В Тюмени в этом году пройдут 12 ярмарок вакансий. Еще три подобных мероприятия запланированы в Тюменском районе.
– Большая часть ярмарок специализированные: они либо объединяют работодателей одной отрасли, либо направлены на определенную социальную категорию. Например, на первой из них, которая состоится в марте, будут искать работников предприятия транспортной сферы, – сообщили в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.
В ведомстве добавили, что работодатели сферы общественного питания проведут подбор персонала в апреле, сферы торговли – в июле, а предприятия промышленного производства – в августе.
В одном месте за короткий период времени можно пройти собеседование с несколькими работодателями, тем самым повысив шансы на трудоустройство. Дополнительную информацию можно получить по телефону 27-36-05.
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ИСТОЧНИК KP.RU