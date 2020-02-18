В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан
Тоболяки пожаловались на заваленную снегом дорогу к инфекционной больнице. Свои возмущения они высказали в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».
«Когда администрация Тобольска примет меры? Въезд к больнице за медицинским колледжем! С костылями невозможно пройти!» – заявил аноним, приложив к своему посту фотографию.
Свое сообщение в соцсети он опубликовал накануне, 17 февраля. А уже сегодня подрядчик навел порядок у медицинского учреждения.
– Уборка снега на указанном участке улично-дорожной сети в районе медколледжа проводится сегодня – 18 февраля. О некачественной уборке снега в Тобольске Вы можете сообщить по телефону горячей линии МКУ «Тобольскстройзаказчик» (8-909-188-80-93). Спасибо за обращение! – ответила пресс-служба администрации города местному жителю.
Ведомство также приложило фотографию, на которой видно, что рабочие действительно сгребают снег лопатами на этой дороге.
В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан. Фото - администрация города Тобольска.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU