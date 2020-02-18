18 Февр. 2020 2020-02-18T16:23:08+03:00

В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан. Фото - "Типичный Тобольск".

Местные жители написали о проблеме в социальных сетях

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Тоболяки пожаловались на заваленную снегом дорогу к инфекционной больнице. Свои возмущения они высказали в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда администрация Тобольска примет меры? Въезд к больнице за медицинским колледжем! С костылями невозможно пройти!» – заявил аноним, приложив к своему посту фотографию.

Свое сообщение в соцсети он опубликовал накануне, 17 февраля. А уже сегодня подрядчик навел порядок у медицинского учреждения.

– Уборка снега на указанном участке улично-дорожной сети в районе медколледжа проводится сегодня – 18 февраля. О некачественной уборке снега в Тобольске Вы можете сообщить по телефону горячей линии МКУ «Тобольскстройзаказчик» (8-909-188-80-93). Спасибо за обращение! – ответила пресс-служба администрации города местному жителю.

Ведомство также приложило фотографию, на которой видно, что рабочие действительно сгребают снег лопатами на этой дороге.

В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан. Фото - администрация города Тобольска.

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ИСТОЧНИК KP.RU