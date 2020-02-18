На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:58:10+03:00

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В Тюменской области ищут подрядчика для ремонта четырнадцати километров дороги. На эти цели организации выделят порядка 3,4 миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заказчиком работ является «Уралуправтодор». Предприятию, которое объявят победителем лота, надо будет отремонтировать участок с 89-го по 103-й километр трассы 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск.

Все работы будут выполняться в три этапа и завершатся до декабря 2023 года. Источником финансирования является федеральный бюджет. Аукцион по выбору подрядчика состоится 2 марта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области отремонтируют 34 километра дорог. На эти цели будет выделено 589 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU