2020-02-18T14:58:10+03:00
Общество

На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей

Победитель лота определится 2 марта
Вадим Бегун
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На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей. Фото - pixabay.com.На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области ищут подрядчика для ремонта четырнадцати километров дороги. На эти цели организации выделят порядка 3,4 миллиарда рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заказчиком работ является «Уралуправтодор». Предприятию, которое объявят победителем лота, надо будет отремонтировать участок с 89-го по 103-й километр трассы 1Р 402 ТюменьЯлуторовскИшимОмск.

Все работы будут выполняться в три этапа и завершатся до декабря 2023 года. Источником финансирования является федеральный бюджет. Аукцион по выбору подрядчика состоится 2 марта.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области отремонтируют 34 километра дорог. На эти цели будет выделено 589 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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