В тобольской больнице капитально отремонтировали два отделения

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В центральной поликлинике областной больницы № 3 в Тобольске завершился капитальный ремонт двух отделений: хирургического и терапевтического. Всего обновлено более тысячи квадратных метров учреждения.

– Стали просторнее кабинеты, приобретена удобная мебель, созданы комфортные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Для дверей, полов и стен выбрали светлые оттенки. Такой интерьер будет поднимать настроение пациентам, – сообщает пресс-секретарь областной больницы № 3 Тобольска Дмитрий Уженцев.

По мнению медучреждения, ремонт отделений очень важен для местных жителей. Здесь хирурги за один лишь день принимают более ста пациентов, а каждый из трех оперирующих врачей проводит по двадцать неотложных вмешательств и по нескольку плановых в неделю.

Сейчас врачи поликлиники уже активно используют новый аппарат УЗИ. Также специалисты получили современный электрохирургический аппарат для проведения операций в амбулаторных условиях. Он позволяет выполнять хирургические вмешательства точнее.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU