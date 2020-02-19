2020-02-19T08:08:38+03:00
Здоровье

В тобольской больнице капитально отремонтировали два отделения

Кабинеты стали просторнее, а мебель – удобнее
Вадим Бегун
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В тобольской больнице капитально отремонтировали два отделения. Фото - пресс-служба Областной больницы №3 Тобольска.В тобольской больнице капитально отремонтировали два отделения. Фото - пресс-служба Областной больницы №3 Тобольска.
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В центральной поликлинике областной больницы № 3 в Тобольске завершился капитальный ремонт двух отделений: хирургического и терапевтического. Всего обновлено более тысячи квадратных метров учреждения.

– Стали просторнее кабинеты, приобретена удобная мебель, созданы комфортные условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Для дверей, полов и стен выбрали светлые оттенки. Такой интерьер будет поднимать настроение пациентам, – сообщает пресс-секретарь областной больницы № 3 Тобольска Дмитрий Уженцев.

По мнению медучреждения, ремонт отделений очень важен для местных жителей. Здесь хирурги за один лишь день принимают более ста пациентов, а каждый из трех оперирующих врачей проводит по двадцать неотложных вмешательств и по нескольку плановых в неделю.

Сейчас врачи поликлиники уже активно используют новый аппарат УЗИ. Также специалисты получили современный электрохирургический аппарат для проведения операций в амбулаторных условиях. Он позволяет выполнять хирургические вмешательства точнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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