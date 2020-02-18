УФАС: «Дефицит медицинских масок в Тюмени отсутствует»

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:23:23+03:00

Антимонопольщики прошлись по аптечным пунктам и выяснили цены на изделия

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Тюменские антимонопольщики продолжают мониторить цены на медицинские маски. Согласно анализу, дефицита на эти изделия в областном центре нет.

– Средняя цена медицинской маски, по данным мониторинга, составила 8,7 рубля. В настоящее время есть возможность приобрести маски в аптеках Тюмени по цене от 4,5 до 14 рублей за единицу. Их реализация в торговых сетях (Ашан, ОКей, Метро) осуществляется по цене от 6 до 7,6 рубля, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что дефицит на изделия отсутствует. Это стало ясно после рейда по аптекам: в большинстве аптек города маски имеются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стоимость одной медицинской маски в аптеках областного центра в декабре 2019 года составляла в среднем 6,4 рубля. По состоянию на 10 февраля этого года средняя цена на маски увеличилась до 8,5 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU