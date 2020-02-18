2020-02-18T13:48:57+03:00
Общество

Елена Кашкарова высказала мнение о предложении зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины

По мнению депутата, семья – это то, чем живет каждый из нас
Вадим Бегун
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Елена Кашкарова высказала мнение о предложении зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Фото со странички Елены Кашкаровой в "ВКонтакте".Елена Кашкарова высказала мнение о предложении зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Фото со странички Елены Кашкаровой в "ВКонтакте".
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Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова прокомментировала предложение, выдвинутое относительно закрепления в Конституции понятия «семья». Одним из вопросов, поднятых на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в главный документ страны, стала как раз тема поддержки семьи.

– Понятие брака как союза мужчины и женщины у нас законодательно закреплено в Семейном кодексе Российской Федерации. Понятие семьи же более обширное, ведь в семье может быть один родитель, но от этого она не перестает считаться семьей. На мой взгляд, главное – понять, что семья, семейные ценности и традиции – это не только то, что закреплено на бумаге, это то, чем живет каждый из нас, – отметила Елена Кашкарова.

Напомним, ранее члены рабочей группы отметили, что для абсолютного числа россиян любого возраста семья является ключевой ценностью. Именно поэтому одним из предложений стала «защита самого понятия семьи».

– Семья – это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать, – прокомментировал президент России Владимир Путин обращение депутата Ольги Баталиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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