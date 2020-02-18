2020-02-18T16:25:58+03:00
Происшествия

Пассажир тюменского автобуса вез наркотики в сигарете

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде
Вадим Бегун
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Пассажир тюменского автобуса вез наркотики в сигарете. Фото - pixabay.com.Пассажир тюменского автобуса вез наркотики в сигарете. Фото - pixabay.com.
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В селе Демьянское полицейские задержали пассажира рейсового автобуса, который находился в состоянии наркотического опьянении. Мужчину тут же отвезли в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

– В ходе личного досмотра обнаружили внутри сигареты полимерный пакет с порошкообразным веществом бело-розового цвета. Согласно заключению экспертизы, в пакете содержится «соль», героин и моноацетилморфин общей массой один грамм, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Молодой человек рассказал стражам порядка, что наркотики находились в пачке сигарет, которую он нашел на территории автовокзала в Тобольске. Следователем возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. В настоящее время 36-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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