2020-02-18T12:20:27+03:00
Общество

Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку

Стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика
Вадим Бегун
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Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку. Фото - pixabay.com.Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку. Раньше такого способа оплаты не было.

В департаменте имущественных отношений отметили: если в коммунальной квартире освободилась комната, которая находится в муниципальной собственности, ее можно получить по договору соцнайма. Однако есть одно условие: человек должен быть признан нуждающимся в жилых помещениях или малоимущим. Если таковых в квартире нет, то ее можно купить. Стоимость определит независимый оценщик.

– Раньше внести сумму приобретенного жилья можно было только единовременно. Такой способ оплаты зачастую вызывал затруднения для желающих улучшить свои жилищные условия. Теперь же заявитель может самостоятельно выбрать удобный способ оплаты: единовременно или в рассрочку, – отметили в ведомстве.

Также стало известно, что рассрочка предоставляется на срок не более пяти лет. К тому же первоначальный взнос должен составлять не менее 30 процентов от стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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