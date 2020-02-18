18 Февр. 2020 2020-02-18T12:18:23+03:00

Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области. Фото - pixabay.com.

В самом областном центре отремонтируют участок объездной дороги

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области отремонтируют 34 километра дорог. На эти цели будет выделено 589 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что такую сумму направят на строительство дорог Богандинский – Червишево – Чаплык, Каменка – Успенка, Кулаково – Каменка, а также Тюмень – Горьковка.

В самом областном центре ремонту подлежит часть объездной дороги. Подрядчик, выигравший лот, должен будет завершить работы до 15 октября 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что дорожная одежда на трассах Тюменской области обновится на 60 километрах пути. Деньги на ремонт уже заложены в бюджет региона. Как рассказали в Главном управлении строительства, в перечень ремонта на 2020 год включено 11 объектов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2020 году в Тюменской области отремонтируют 60 км дорог

Дорожники приведут в порядок и подъезды к поселкам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU