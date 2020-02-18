2020-02-18T12:18:23+03:00
Общество

Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области

В самом областном центре отремонтируют участок объездной дороги
Вадим Бегун
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Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области отремонтируют 34 километра дорог. На эти цели будет выделено 589 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что такую сумму направят на строительство дорог Богандинский – Червишево – Чаплык, Каменка – Успенка, Кулаково – Каменка, а также Тюмень – Горьковка.

В самом областном центре ремонту подлежит часть объездной дороги. Подрядчик, выигравший лот, должен будет завершить работы до 15 октября 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что дорожная одежда на трассах Тюменской области обновится на 60 километрах пути. Деньги на ремонт уже заложены в бюджет региона. Как рассказали в Главном управлении строительства, в перечень ремонта на 2020 год включено 11 объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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