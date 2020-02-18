2020-02-18T12:45:19+03:00
Общество

Неизвестная фирма разослала тюменцам извещения о проверке счетчиков

Служба ссылается на федеральное законодательство
Вадим Бегун
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Неизвестная фирма разослала тюменцам извещения о проверке счетчиков. Фото - pixabay.com.Неизвестная фирма разослала тюменцам извещения о проверке счетчиков. Фото - pixabay.com.
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В феврале горожане получили «извещения», в которых «Единая информационная служба жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени» предупреждает горожан о том, что они обязаны проверить приборы учета. При этом, организация ссылается на федеральное законодательство. Однако в «Тюмень Водоканале» ничего не знают о подобной «службе».

– В «извещении» нет лицевого счета и фамилии абонента, но указаны даты проведения поверки и суммы, которые жильцы могут «сэкономить». Никакого отношения эта фирма к нам не имеет, – заявила коммерческий директор ООО «Тюмень Водоканал» Екатерина Шаркова.

В ведомстве подчеркнули, что проверку могут осуществлять только лицензированные компании. Прежде, чем соглашаться на метрологические услуги, нужно проверить документацию.

Так, в «Тюмень Водоканале» имеются лицензии, специалисты и нужное оборудование для работ по установке и поверке счетчиков. Проводить поверку только потому, что пришло объявление, горожанам ни в коем случае не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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