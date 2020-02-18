Сильный ветер надвигается на Тюмень

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:57:46+03:00

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На Тюмень надвигается сильный ветер. Самый пик непогоды придется на период с 14.00 до 17.00.

По прогнозам тюменских метеорологов, сегодня, 18 февраля, в областном центре будет властвовать сильнейший ветер. Если сейчас он дует со скоростью всего 4–5 метров в секунду, то уже совсем скоро усилится до 8–9 метров в секунду. Порывы ветра, который сменит свое направление с южного на западное, достигнут 15 метров в секунду.

Кроме того, город завалит снегом. Однако уже с 17.00 тюменцам стоит ждать потепления. Температура воздуха резко поднимется с минус 6 градусов до плюс 1. Вечером будет около нуля.

Завтра, 19 февраля, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Средняя температура воздуха в этот день составит около нуля градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU