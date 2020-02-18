Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК с помощью общественников

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:50:46+03:00

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В Тюмени жильцы многоквартирного дома на улице Республики, 92 сменили управляющую компанию. Правда, для этого им понадобилась помощь общественников.

– По словам жильцов дома, вместо ремонта фасада здания, на который было заложено шесть миллионов рублей, им установили двери на лицевой стороне дома и на балконах для аварийных выходов, также организация сорвала сроки капитального ремонта. Менять двери на фасаде начали без согласия собственников. На первых этажах всех подъездов стены покрасили водоэмульсионной краской, которая собирает дополнительную грязь, не докрасили двери лифтов, – рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Общественники поясняют, что сами жители так и не смогли решить проблему самоуправства УК, которая игнорировала предписания Государственной жилищной инспекции по ликвидации нарушений. После вмешательства активистов администрация Тюмени провела проверку. Чиновники заверяют, что смена компании произойдет в течение нескольких дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU