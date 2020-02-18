2020-02-18T13:50:46+03:00
Общество

Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК с помощью общественников

Организация сорвала сроки капитального ремонта здания
Вадим Бегун
Поделиться:
Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК. Фото - ОНФ.Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК. Фото - ОНФ.
Изменить размер текста:

В Тюмени жильцы многоквартирного дома на улице Республики, 92 сменили управляющую компанию. Правда, для этого им понадобилась помощь общественников.

– По словам жильцов дома, вместо ремонта фасада здания, на который было заложено шесть миллионов рублей, им установили двери на лицевой стороне дома и на балконах для аварийных выходов, также организация сорвала сроки капитального ремонта. Менять двери на фасаде начали без согласия собственников. На первых этажах всех подъездов стены покрасили водоэмульсионной краской, которая собирает дополнительную грязь, не докрасили двери лифтов, – рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Общественники поясняют, что сами жители так и не смогли решить проблему самоуправства УК, которая игнорировала предписания Государственной жилищной инспекции по ликвидации нарушений. После вмешательства активистов администрация Тюмени провела проверку. Чиновники заверяют, что смена компании произойдет в течение нескольких дней.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители тюменского района остались без горячей воды из-за повреждения тепломагистрали
В тюменском селе прорвало трубопровод
В Тобольске от снега расчистили дорогу к больнице после жалоб горожан
Пассажир тюменского автобуса вез наркотики в сигарете
На ремонт участка тюменской трассы выделят миллиарды рублей
Жители тюменского дома избавились от нерадивой УК с помощью общественников
УФАС: «Дефицит медицинских масок в Тюмени отсутствует»
Елена Кашкарова высказала мнение о предложении зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины
Неизвестная фирма разослала тюменцам извещения о проверке счетчиков
Тюменцы могут приобрести коммунальную квартиру в рассрочку
Более полумиллиарда рублей направят на строительство дорог в Тюменской области
Директора тюменской УК оштрафовали за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Сильный ветер надвигается на Тюмень