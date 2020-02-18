Жительница Тюмени после звонка «брокера» лишилась миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:24:42+03:00

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В Тюмени зарегистрирован факт мошеннических действий. Местная жительница сообщила полицейским, что перевела крупную сумму денег позвонившему ей человеку.

– Мужчина представился сотрудником брокерской компании. Он предложил ей свои услуги на одной из торговых площадок. Войдя в доверие, мошенник сообщил алгоритм действий платформы и добавил, что на указанный счет надо перевести деньги, чтобы операция успешно выполнилась, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что потерпевшая выполнила условия незнакомца и перевела через мобильное приложение и банкомат около миллиона рублей. Позже женщина осознала, что попалась на уловки мошенника и осталась у «разбитого корыта».

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению личности злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU