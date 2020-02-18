Молодежь едет работать в сельские больницы Тюменской области
За прошлый год 73 молодых специалиста пришли работать в сельские больницы Тюменской области. 41 врач и 32 фельдшера отправились туда по программе «Земский доктор». Каждый из них получил единовременную выплату: врачи – по миллиону рублей, фельдшеры – по 500 тысяч.
Все молодые кадры – это специалисты по наиболее востребованным в лечебных учреждениях специализациям: участковые терапевты и педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, офтальмологи, хирурги, стоматологи, дерматовенерологи, рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики.
Что интересно, наибольшей популярностью среди земских докторов и фельдшеров пользовались больницы Заводоуковского, Ишимского и Тюменского районов. В них трудоустроены более чем по десять молодых специалистов. Один из них – врач-стоматолог-терапевт Дарья Касицына. Девушка прибыла в Заводоуковск после окончания ординатуры Омского государственного медицинского университета.
– Сам город понравился – тихий, приветливый, по-домашнему уютный и спокойный. Люди доброжелательные. В коллективе сразу приняли, коллеги во всём помогают, даже в решении бытовых вопросов, – поделилась впечатлениями Дарья, которая теперь трудится в областной больнице № 12.
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ИСТОЧНИК KP.RU