18 Февр. 2020 2020-02-18T12:24:52+03:00

Директора тюменской УК оштрафовали за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени оштрафован директор управляющей компании «Сервис Уют». По мнению прокуроров, мужчина содержал дом на улице Бабарынка, 16б в ненадлежащем состоянии.

– В ходе выездной проверки установлены повреждения заделки стыков межпанельных швов по вертикали с торцов здания, штукатурного, окрасочного слоев стен, потолков, перил, металлических ограждений, лестничных маршей, а также отсутствие освещения мест общего пользования на нескольких этажах и другие нарушения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Сегодня, 18 февраля, Государственная жилищная инспекция региона подвергла его штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Ранее, 9 января, он же был оштрафован на 50 тысяч рублей за ненадлежащее содержание другого дома – на улице Ставропольской, 1а.

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ИСТОЧНИК KP.RU