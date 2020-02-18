2020-02-18T09:34:39+03:00
Происшествия

Увидел СМС от другого мужчины: тюменец со злости разбил телефон экс-супруги

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец со злости разбил телефон экс-супруги. Фото - pixabay.com.Тюменец со злости разбил телефон экс-супруги. Фото - pixabay.com.
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В ярковскую полицию поступило сообщение от местной жительницы. Заявительница пояснила, что бывший муж сломал ее сотовый телефон.

– Женщина приехала из Тобольска, чтобы увидеться со своими детьми, которые остались после развода с отцом. В это время мужчина попросил у бывшей супруги мобильник, чтобы позвонить. Фигурант увидел СМС-сообщения, которые приходили потерпевшей от другого мужчины, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили: разозлившись, злоумышленник начал ломать телефон, который впоследствии воспламенился. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В настоящее время 33-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Свою вину он признал. Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает за это преступление максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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