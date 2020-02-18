2020-02-18T09:30:19+03:00
Здоровье

Тюменцам расскажут о пособиях по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком

Вадим Бегун
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25 февраля состоится онлайн-конференция «Порядок назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при уходе за больным ребенком».

– При расчете пособия на время больничного с ребенком есть много нюансов, которые необходимо знать и учитывать. Специалисты Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования помогут разобраться с возникающими вопросами в удобном для работающих родителей онлайн-режиме, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

В рамках данной онлайн-конференции вы можете получить ответы на вопросы о порядке назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком, в том числе: в каком размере оплачиваются больничные по уходу за больным ребенком; сколько дней в году подлежит оплате по случаям ухода за больным ребенком; какие условия влияют на оплату больничных по уходу за больным ребенком; как рассчитываются пособия и многие другие.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 25 февраля 2020 года. Свои вопросы можно задать уже сейчас в «Конференции».

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