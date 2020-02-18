Тюменские родители недовольны графиком каникул для первоклассников

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:32:28+03:00

Они выразили свое мнение в социальных сетях

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В школах Тюмени не станут отменять дополнительные каникулы для первоклассников. Напомним, что городские школы были закрыты из-за карантина почти на две недели.

В департаменте образования областного центра заявили, что распоряжения об изменении расписания отдыха не запланированы.

– Разработка графика каникул относится к компетенции образовательной организации. Мы даем только рекомендации, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что каникулы для первоклассников начнутся 24 февраля. В социальных сетях многие родители не поддерживают такое решение, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU