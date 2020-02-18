Погода на 18 февраля в Тюмени: ожидается резкое потепление

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:32:45+03:00

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Сегодня, 18 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Утренний сильный снег днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 7–10 градусов, днем – минус 1 – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут два градуса выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4–7 метров в секунду.

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли поминальницей, потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней». Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет дружной, а лето – сухим и жарким.

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ИСТОЧНИК KP.RU